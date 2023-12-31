بعد تعفن الجثة.. اكتشاف شاب مذبوحًا داخل مسكنه بأبوتشت

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

بدأت المباحث الجنائية بقنا، اليوم الأحد، تكثيف التحريات على واقعة العثور على جثة شاب مذبوح منذ 20 يومًا داخل وحدة سكنية، وذلك بعد تعفن الجثة، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب مذبوح منذ 20 يومًا داخل شقة في مدينة أبوتشت والرائحة كشفت الجريمة بعد شكاوي الجيران منها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة " حازم.ح.ح، يبلغ من العمر 38 عامًا، من قرية السليمات مركز أبوتشت، مذبوحا منذ 20 يومًا داخل وحدة سكنية.

إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.