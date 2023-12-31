صورة: أعظم صياد في العالم.. يهزم الأسد والنمر والذئب

محمد اسماعيل - القاهرة - إذا كنت تعتقد أن الأسد أو النمر أو الدب، هم أقوى الصيادين القتلة في المملكة الحيوانية، فأنت على خطأ.

يقول مارك بيلك، عالم البيئة التطورية في جامعة بريجهام يونج، لمجلة لايف ساينس، إن المعيار الصحيح والدقيق لاختيار أفضل كائن صياد، هو معدل صيد الحيوان، أي عدد المرات التي نجح فيها الحيوان في الحصول على وجبة من جميع محاولاته.

بهذا المقياس، ليست الأنواع التي نربطها أكثر بالصيد (الأسود والنمور والذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة الكبيرة) هي الأكثر نجاحًا، بل اليعسوب الذي يسمى أيضا فراشة التنين، وإبرة الشيطان.

تنجح الأسود في الصيد والقتل في نحو 30% من الحالات، وتنجح النمور في نحو 10% فقط من الحالات.

في المقابل، فإن اليعسوب الذي لا يعرفه أحد هو الذي يستحق اللقب، إذ تتمتع هذه الحشرات بمعدل صيد ناجح يصل إلى 97%.

يرجع نجاح اليعسوب إلى امتلاك هذه الحشرة قدرات بصرية استثنائية، لديها عيون مركبة تمنحها رؤية محيطية تصل إلى 360 درجة تقريبًا، وأدمغتها قادرة على معالجة المعلومات الحسية بسرعة كبيرة، ما يسمح لها بالتنبؤ بالمكان الذي ستتحرك فيه الفريسة، ولأنها قادرة على تحريك أجنحتها الأمامية والخلفية بشكل مستقل، فإن حشرات اليعسوب تحلق بشكل ماهر ويمكنها أيضًا التحرك للخلف.

تُصنّف اليعاسيب عمومًا من آكلات اللحوم، ويساعدها في ذلك امتلاكها أسنانا حادّة، وأرجل قادرة على الإمساك بالفرائس.

اليعسوب قادر على تناول ما يزيد عن خُمس وزنه في اليوم الواحد، ولكن في بعض الأحيان قد تشكل فريستها 60% من حجمها.

وهو أيضا من أسرع الحشرات في العالم، إذ يطير بسرعة قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، بينما تبلغ سرعة الأسد 74 كيلومترا، وتتراوح سرعة الفهد بين 80 و 130 كيلومترا.

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