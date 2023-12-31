أم طبخت طفلها وضحايا "حُب تحت التهديد".. حصاد 2023 لجرائم هزت مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شهدت عام 2023 جرائم بشعة هزت المجتمع المصري؛ في الجيزة مذبحة ارتكبها أقرب الأصدقاء، وفي الشرقية طفل ضحية أمه، وسيدات سقطن ضحايا "حب تحت التهديد" في أكتوبر والقليوبية.

يستعرض "الخليج 365" حصاد 2023 لأبرز الجرائم التي هزت مصر..

نهاية مذبحة الريف الأوروبي

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/1/24/2360364/

في 2 يناير 2023، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على قضية "مذبحة الريف الأوروبي" التي شهدتها مصر منتصف 2022، إذ أقدم المتهم "عاطف. م" على قتل 5 من أسرة واحدة بعدما احتدم الخلاف بين المتهم والمجني عليه الأب بسبب رفض الأخير مصاهرته.

قتل المتهم صديقه بطعنات متفرقة في جسده، ثم قتل ابنته الكبرى "هناء" بعدما شرع في هتك عرضها بدس المخدر في طعامها، ثم قتل شقيقتها "منار" من غير سبق إصرار أو ترصد، كما قتل حفيدة وحفيد المجني عليه الأول (طفلي الأولى).

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.

قضية طبيب الساحل

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/11/6/2491906/

في 12 يونيو 2023، شهدت مصر جريمة بشعة بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على الطبيب أسامة صبور مدفونًا داخل عيادة زميله المتهم أحمد شحته بالساحل.

اعترف المتهم بأن علاقته بالضحية مكنته من العلم بتيسر حالته المادية ودوام حيازته لعملات أجنبية وبطاقات ائتمانية، فاتفق مع محامية وممرض في مايو الماضي على سرقته بعدَ أنْ تَستدرجَهُ المحاميةُ إلى وَحدةٍ سكنيةٍ يستأجرُها العاملُ بحجةِ توقيعِ كشفٍ طبيٍّ منزليٍّ فيها.

يوم الواقعة، اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، وفور دخوله المنزل، انقض عليه الطبيب بصاعق كهربائي بمساعدة الممرض وخدروه ثم نقلوه إلى عيادة المتهم الأول حيث خدروه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة الطبيب المتهم أحمد شحته والممرض بالإعدام شنقًا والسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.

سيدة فاقوس التي طبخت طفلها

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/9/30/2474721/

في أبريل 2023، أثار جريمة "سيدة فاقوس" الرأي العام في مصر، بعدما أقدمت أم على قتل طفلها وقطعت جثته ثم أكلت رأسه.

وقالت المتهمة البالغة من العمر 30 عامًا إنها قتلت طفلها بضربات بعصا على رأسه واستخدمت ساطورا لتقطيعه ووضعت جثته داخل جردل وأكلت رأسه بعد طهيها، مضيفة "كنت خايفة على ابني وعايزة أرجعه في بطني تاني علشان أحافظ عليه".

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بإيداع المتهمة مستشفى الصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة بعد ثبوت عدم إدراكها لأفعالها ومعاناتها من ضلالات الاضطهاد وهلاوس.

أحرق زوجته بسبب طلب الطلاق

https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2023/10/4/2476703/

في أكتوبر 2023، قتل زوج شريكة حياته وأحرق جثتها بسبب طلبها الانفصال عنه بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كشفت التحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر 29 سنة، بها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين، واتهمت الأسرة زوجها "ع.ع"، بارتكاب الواقعة.

أوضحت التحقيقات أن الزوجة الضحية، سبق لها الزواج 4 مرات، وأنها لا تنجب، ومتزوجة للمرة الخامسة من شخص يدعى "ع" وأنه متزوج من أخرى، وبينهما خلافات كثيرة فطلبت الطلاق من قبل عدة مرات، وتركت منزل الزوجية أكثر من مرة.

كشفت التحقيقات أن المتهم خطط لجريمته، حيث تناول المخدرات قبل ارتكابه الجريمة، وصعد إلى الشقة التي تسكن بها الزوجة ووجه لها عدة طعنات نافذة بعد وصلة تعذيب، وقام بإحراق السرير الذي ترقد عليه الجثة وفر هاربًا حتى ضبطته الأجهزة الأمنية.

قتل بالرصاص في جامعة القاهرة

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/9/27/2473628/

في 27 سبتمبر 2023، أطلق موظف النار على زميلته داخل مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال.

قتل في المول

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/11/22/2499486/

في 22 نوفمبر 2023، طارد "رمضان" عاملة نظافة في سنتر شهير بالحي الرابع في أكتوبر، طالب منها الزواج فرفضت، فهددها "يا اتجوزك يا هقتلك"، لتذكر الرأي العام بجريمة نيرة أشرف طالبة المنصورة.

كعادتها كل يوم باشرت "سمية" عملها في تنظيف دورات المياه بمول شهير بأكتوبر لكن ذئب مترصد كتب نهايتها بطريقة بشعة تحت أنظار زميلتها لتسقط ضحية عشيق زائف على غرار جريمة الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.