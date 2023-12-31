منشطات محظورة.. ضبط شخص بالإسكندرية يروج أدوية عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية، بحوزته كمية من المنشطات المحظور تداولها بقصد الترويج والإتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يروج القائم عليها لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.