شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينظم أموال الجهاز المصرى للملكية الفكرية وموازنته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للمادة (14)، يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة .
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، تودع فيه موارده ، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ،ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ،على أن تئول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .
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