شكرا لقرائتكم خبر عن شباب حزب التجمع يطلقون نموذج محاكاة للمحليات فى خمس محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق شباب حزب التجمع، نموذج محاكاة حول "الدور الرقابي لعضو المجالس الشعبية المنتخبة"، حيث سينظم شباب الحزب في المحافظات نموذج محاكاة خلال الأيام القادمة حول كيفية ممارسة الدور الرقابي لأعضاء المجالس الشعبية ومشاركة الشباب والفتيات في هذا النموذج من إسكندرية لأسوان.

وأعلن الاتحاد شعار مشروع نموذج المحاكاة للتدريب علي المحليات، "بالمحليات نحمي جمهوريتنا الجديدة" .

وبدوره قال علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، إن الحزب سيستكمل تنفيذ فكرة نموذج المحاكاة الخاص بالمحليات خلال عام وسيتخلل هذا العام ورش عمل حول مناقشة كل ما يتعلق بقضايا المحليات، وسنبدأ بتنفيذها في عدد 5 محافظات كمرحلة أولى وذلك بعد مقترح قدمته شمس طلال، عضو الاتحاد للاستعداد للمحليات.

وبدورة قال أحمد الكيال أمين شباب حزب التجمع بقنا إن شباب الصعيد يتمنى إصدار قانون المحليات، لاسيما وأن هناك توافقا علي النظام الانتخابي داخل جلسات الحوار الوطني بين كل القوي السياسية.

وأضاف "الكيال"، أن الجمهورية الجديدة تحتاج لجهاز شعبي محلي يحميها، لافتا إلى أن مقاومة التقصير والإهمال علي الأرض المسئول عنه أعضاء المجلس المحلي بالمستويات الثلاث "قرية ومركز ومحافظة".

ومن جانبها، طالبت فيولا سويرس، عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، المرأة المصرية والفتيات بالاستعداد لهذا الاستحقاق الهام من خلال التفاعل مع قضايا المواطنين ومشكلاتهم اليومية وتقديم رؤية ومقترحات لها.

وفي ذات السياق، أعلنت شمس طلال، القيادية باتحاد الشباب عن بدء تفعيل وتنفيذ النموذج في 5 محافظات وهم "الدقهلية وقنا والقاهرة والغربية والفيوم".

وقال مصطفي الجعودي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب، إن المحليات لها أهمية كبيرة للشباب، فإذا أردت أن تكون نائبا أو وزيرا أو محافظا ناجحا..فعليك بالتعلم في مدرسة المحليات.

ودعا محمد زين عضو اتحاد الشباب بالقاهرة، اتحاد الطلاب بالاستعداد للمحليات والمشاركة في نموذج المحاكاة الذي أطلقه شباب حزب التجمع .

فيما أكد فتحي أبو زيد أمين العمل الجماهبري باتحاد الشباب التقدمي علي الإعلان عن نموذج المحاكاة عبر بنرات المبادرة في محافظات مصر المختلفة، لافتا إلى أن شباب حزب التجمع منفتح علي كل شباب وفتيات مصر اللاتي لديهن الرغبة في المشاركة بالنموذج.

وقال ابراهيم موسي أمين مساعد اتحاد الشباب التقدمي، إن رئيس الحزب سيد عبدالعال اكد خلال مشاركته في الاجتماع علي ضرورة استعداد كل شباب حزب التجمع لخوض انتخابات المحليات.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، عقد أمس السبت أجتماع شارك فيه النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وأعضاء المكتب التنفيذي إبراهيم موسي ورنا رجب وفتحي أبوزيد وفيولا سويرس وأحمد الكيال ومحمد زين ومصطفي الجعودي وشمس طلال ومنه مجدي وعماد حمدي.