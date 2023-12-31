أردوغان: طغيان الظالمين لن يستمر إلى الأبد والنظام العالمي غير العادل يمر بمراحله الأخيرة

عبّر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة عيد رأس السنة، عن "أمل بلاده بمستقبل أجمل وأكثر سلاما وازدهارا للبشرية"، معتبرا أن "النظام العالمي غير العادل يمر بمراحله الأخيرة".

واشار الى أن "لهذا السبب، علينا أن نرى أن ما تسمى بالدول الديمقراطية والليبرالية تقطع دعمها للمنظمات الإرهابية الدموية.. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أولا أن نرى جميع الدول والمؤسسات تتخذ موقفا موحدا ضد قتل الأطفال والنساء الأبرياء في غزة".

وتابع: "يجب أن نرى أن ثروات المجتمعات التي تم استغلالها وانتهكت كرامتها على مدى قرون، يتم استخدامها من أجل مستقبلها وازدهارها وأمنها.. وأنه من أجل تحويل الآمال إلى واقع، نحتاج إلى التأكد من أن جميع الدول والمؤسسات والأفراد في العالم تتكامل حول القيم والمبادئ المشتركة".

وشدد أردوغان على أن تركيا "كدولة وأمة" لا تناضل من أجل تحقيق جهودها الأمنية والرفاهية فحسب، بل تتمنى نفس المعايير للجميع على أساس أنه "لا يمكننا إيجاد السلام حتى يسود مناخ السلام في العالم ومنطقتنا"، مضيفا أنه "بهذا الفهم، نحاول أن نجعل جهود السلام في منطقتنا تؤتي ثمارها، وأن نحافظ على علاقاتنا مع أصدقائنا في جميع الأوقات".

ورأى أن "طغيان الظالمين لن يستمر إلى الأبد، وأن النظام العالمي غير العادل وغير المتوازن يمر بمراحله الأخيرة، وأن صوت المضطهدين يحيط بعمق بالجميع حول العالم، وأن هذا الصوت سوف ينمو ويصبح الضمير المشترك للإنسانية".