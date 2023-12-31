حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من اتخاذ قرار باستخدام أسلحة نووية ضد سيول، وقالت إن ذلك يعني أن "مصيره سيكون الهلاك".
وأوضحت الوزارة الكورية الجنوبية أن تطوير بيونغيانغ لأسلحة نووية وصواريخ يأتي على حساب معاناة شعب كوريا الشمالية، ونددت بخططها المضي قدما في تلك الأنشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة دفاع كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية "مصيره الهلاك" إذا استخدم أسلحة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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