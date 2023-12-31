وزارة دفاع كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية "مصيره الهلاك" إذا استخدم أسلحة نووية

حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من اتخاذ قرار باستخدام أسلحة نووية ضد سيول، وقالت إن ذلك يعني أن "مصيره سيكون الهلاك".

وأوضحت الوزارة الكورية الجنوبية أن تطوير بيونغيانغ لأسلحة نووية وصواريخ يأتي على حساب معاناة شعب كوريا الشمالية، ونددت بخططها المضي قدما في تلك الأنشطة.