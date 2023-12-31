اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل جنديين اثنين من قواته في الحرب الدائرة على قطاع غزة".
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جنديين إضافيين من قواته في قطاع غزة".
ومع سقوط المجندين الاثنين، بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، 506 قتلى، من بينهم 172 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة، التي بدأت في 27 تشرين الأول الماضي.
يذكر أنه في 7 تشرين الاول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين اثنين في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 506 منذ 7 تشرين الاول الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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