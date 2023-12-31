ذكر بيان للحكومة الإسرائيلية اليوم أنها أقرت تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بدلا من إيلي كوهين الذي سيصبح وزيرا للطاقة في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا، وأوضح البيان أن كوهين سيظل عضوا في محلس الوزراء الأمني المصغر، والقرار مرهون بموافقة البرلمان.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في شباط وهو أمر سيخضع أيضا لموافقة البرلمان.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا... تم تأجيلها مرة بالفعل".
يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يومها السادس والثمانين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.