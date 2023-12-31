الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا

ذكر بيان للحكومة الإسرائيلية اليوم أنها أقرت تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بدلا من إيلي كوهين الذي سيصبح وزيرا للطاقة في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا، وأوضح البيان أن كوهين سيظل عضوا في محلس الوزراء الأمني المصغر، والقرار مرهون بموافقة البرلمان.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في شباط وهو أمر سيخضع أيضا لموافقة البرلمان.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا... تم تأجيلها مرة بالفعل".

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يومها السادس والثمانين.