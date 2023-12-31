الرئيس الصيني: الصين سيعاد توحيدها بالتأكيد

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الصين "سيعاد توحيدها بالتأكيد" في خطابه الموجّه إلى الأمة لمناسبة رأس السنة، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "جميع الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان يجب أن يرتبطهم الشعور بوحدة الهدف، وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

وأكد أن اقتصاد البلاد بات "أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل، وتغلّب على العاصفة" في 2023.

وتأثّر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد تراجع النشاط الصناعي على مستوى البلاد في كانون الأول، ثالث شهر انكماش على التوالي.

وأفاد محللون بأن بكين قد تكون أمام معركة صعبة لبلوغ هدفها المعلن للنمو السنوي والبالغ حوالى خمسة في المئة، وهو الأدنى ضمن طموحاتها المعلنة منذ سنوات.