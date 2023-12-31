الارصاد الجوية: الصقس غدا غائم جزئياً مع استقرار بالحرارة وضباب على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية ان "طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها على الجبال وفي الداخل حتى بعد ظهر الثلاثاء المقبل حيث يتحوّل الى متقلّب وماطر محليًا".

واوضحت ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم "غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة واستقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل واعلى من معدلاتها على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانًا خلال الفترة الصباحية جنوب البلاد".

واشارت الى ان طقس الإثنين "غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. والثلاثاء غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة".

كما لفتت الى ان "الأربعاء غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خاصة في الداخل وجنوب البلاد، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف نهارًا".