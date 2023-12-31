وزير المالية الإسرائيلي يطالب بإيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتشجيع ما وصفها بـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة "وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم".

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، قال سموتريتش المعروف بتصريحاته المتطرفة: "غزة لن تظل مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، والذي يتزعم حزب "البيت اليهودي" المتطرف، أنه يتعين على تل أبيب "إيجاد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة."

وواصل: "علينا البقاء في غزة لفترة طويلة، وأشجع على تغيير جذري في القطاع"، معربا عن رفضه أن تتسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة.

وأشار بتسلئيل سموتريتش إلى أنه يؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش بشأن الاستيطان هناك.

ومع بداية الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، أطلق سموتريتش تصريحات مثيرة للجدل لاقت ردود أفعال رافضة ومستهجنة، مثل وصفه الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بالنازيين، ومطالبته بإنشاء مساحات أمنية عازلة حول المستوطنات والطرق ومنع العرب من دخولها، ومطالبته أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بوقف موسم جني الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وينتمي بتسلئيل سموتريتش إلى معسكر اليمين المتطرف الذي أطلق عدد من منتسبيه تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، أبرزها حديث وزير التراث عميحاي إلياهو عن تأييده قصف قطاع غزة "بقنبلة نووية".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا ضارية على قطاع غزة خلفت حتى اليوم 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.