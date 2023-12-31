قوى الامن: توقيف الرأس المدبر لشبكة تخزين وتوضيب وترويج المخدرات في خلدة وحارة حريك

اشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، الى ان "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان".

واوضحت ان "على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية افراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتهم، ومن بينهم كلّ من: م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو الرأس المدبر، الملّقب بـ"ميدو"، وبحقّه بلاغ بحث وتحرّ بجرم مخدّرات، ع. م. (مواليد عام 1996، لبناني) (مروّج)".

ولفتت الى ان "بتاريخي 21 و 22-12-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات شعبة المعلومات منزل الأول الكائن في محلة حارة حريك وتم توقيفه داخله، وضبطت سيارته نوع "مرسيدس" لون أبيض. كما أوقف توقيف الثاني بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا" لون اسود تم ضبطها. بتفتيشهما ومنزل الأول والسيارتين، ضُبِطَ مسدس حربي لون أسود مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال، قنبلتين يدويّتين، جهاز لاسلكي، منظار لون اسود وازرق، جعبة عسكرية، سكين، ومقذوف ناري. كما تم العثور على: 335 مظروف كوكايين مدون عليها اسماء مختلفة زنتها حوالي 1كلغ.

23 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين منها مدون عليها 150 و400$ زنتها حوالي 135،6 غ.

علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالي 9غ

مظروف نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي 10،5غ

قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي 2غ

كيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا زنتا حوالي 21غ

كمية من الاكياس الفارغة تستخدم لتوضيب المخدرات، واوراق ملفوفة على شكل انبوب تستخدم في تعاطي المخدرات

میزان حساس، 3 علب بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار المخدرات

علبة بلاستيك بداخلها عدد من الشفرات، وورقة ملفوفة بشكل أنبوب

مبلغ 150 دولار أميركي مزيّف، خزنتين حديديّتين، صندوق حديدي، مستندات شخصية، ساعة يد، وخاتم لون فضي، و5 هواتف خلوية، وجهاز "ipad"، ومبالغ مالية بعملات متعدّدة. كما تم تفتيش منزل عائد للأول في محلة مجدلبعنا- عاليه، وتم ضبط دراجتين آليّتين من دون لوحات".

واكدت ان "بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة وتخزين وتوضيب وتوزيع المخدرات على المروّجين من بينهم الثاني، وذلك لصالح أحد التجار. كما اعترف انه ينشط بعمليات الترويج لحسابه الخاص، واعترف الثاني بقيامه بترويج المخدرات لصالح نفس التاجر وأنه يستلم المخدرات المعدة للترويج من الأول. أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.