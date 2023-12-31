كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7"

اعلنت كتائب القسام وكتائب المجاهدين استهداف طائرة "أباتشي" اسرائيلية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7". وذكرت كتائب القسام بانها استهدفت 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105 "، كما تم استهداف قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف واشتبكنا معها بالأسلحة الرشاشة.

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