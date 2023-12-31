ضباط كبار بالجيش الاسرائيلي: الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة بات ضعيفاً

نقل موقع "والا" العبري عن ضباط كبار في قوات الاحتياط في الجيش الاسرائيلي بان "الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة بات ضعيفاً، يجب التحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة على إثر الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير".

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