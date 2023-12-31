كاميرون باتصال مع عبداللهيان: إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

واوضح كاميرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين"، مضيفا أن الهجمات "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي".