حاكم بيلغورود الروسية: ارتفاع عدد قتلى ضربات أوكرانية إلى 24

اعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن عدد قتلى هجوم صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الواقعة إلى الشمال مباشرة من أوكرانيا ارتفع إلى 24 اليوم الأحد.

وأوضح غلادكوف عبر تطبيق "تيليغرام"، أن "108 أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم وأن 37 بناية سكنية ومواقع أخرى لحقت بها أضرار".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إن أوكرانيا استهدفت بيلغورود بالصواريخ، مضيفة أنها تمكنت من إسقاط أغلبها لكن بعض الحطام سقط على المدينة.

ونقل موقع إخباري أوكراني عن مصادر لم يذكرها بالاسم قولها إن "القوات الأوكرانية وجهت القصف إلى أهداف عسكرية في بيلغورود ردا على القصف الروسي الضخم للمدن الأوكرانية في اليوم السابق".

واليوم اعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها هاجمت "مراكز صنع القرار" ومنشآت عسكرية في مدينة خاركيف الأوكرانية الليلة الماضية ردا على القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود الروسية.