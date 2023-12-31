الدفاع الروسية: استهداف مراكز صنع القرار ومنشآت عسكرية في مدينة خاركيف الاوكرانية

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية إنها هاجمت "مراكز صنع القرار" ومنشآت عسكرية في مدينة خاركيف الأوكرانية الليلة الماضية، ردا على القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود الروسية. واوضح مسؤولون أوكرانيون إن "روسيا قصفت خاركيف بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى إلى إصابة 28 شخصا على الأقل، واستهداف مبان سكنية وفنادق ومرافق طبية".

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