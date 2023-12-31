الصحة بغزة: 21822 قتيلا و56451 مصابا جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع

اعلنت وزارة الصحة في غزة، ان "21822 فلسطينيا قتلوا وأصيب 56451 آخرون، في غارات الإحتلال على القطاع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول".

وأضافت أن"150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 286 آخرون في غارات معادية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة".