اعلنت وزارة الصحة في غزة، ان "21822 فلسطينيا قتلوا وأصيب 56451 آخرون، في غارات الإحتلال على القطاع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول".
وأضافت أن"150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 286 آخرون في غارات معادية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: 21822 قتيلا و56451 مصابا جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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