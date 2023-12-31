انت الان تتابع خبر بعد ساعات على الجريمة.. الإطاحة بقتلة مواطن وسط البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد 10 ساعات من حدوث الجريمة، مدير مكافحة إجرام البصرة العميد محمد الوائلي وبقوة عسكرية من مكافحة الإجرام يتمكن من إلقاء القبض على 7 متهمين وبحوزتهم أسلحتهم قتلوا مواطن بصري في تقاطع الجمهورية وسط محافظة البصرة".



وأفاد مصدر أمني، أمس، في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً قتل باطلاق نار في تقاطع الجمهورية وسط البصرة".

