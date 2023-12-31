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أنا من سأقول متى النهاية.. رونالدو يحتفل بتصدره هدافي العالم 2023

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477846-638396255113293223.jpg

2023-12-31 | 14:16

أنا من سأقول متى النهاية.. رونالدو يحتفل بتصدره هدافي العالم 2023

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أحتفل النجم البرتغالي بعد إنهائه عام 2023 الاستثنائي في مسيرته في صدارة هدافي العالم بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.
وخاض رونالدو أمس السبت مباراته الأخيرة في 2023 حيث قاد فريقه النصر لاكتساح التعاون بنتيجة 4-1 بتسجيله الهدف الرابع.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه هذا العام إلى 54 هدفا في صدارة هدافي العالم متخطيا بفارق هدفين الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومتقدما بفارق أربعة أهداف عن هداف مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.


وعقب مباراة النصر والتعاون نشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له وهو يحتفل بهدفه في شباك التعاون وكتب: "54- أنا من سأقول متى النهاية! شكرا للفريق".

وأراد رونالدو البالغ من العمر 38 عاما من خلال هذه التدوينة التأكيد على أنه هو من سيقرر متي ينهي مسيرته وأنه لن يستمع للمنتقدين الذين يطالبونه باعتزال كرة القدم مع تقدمه في السن.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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