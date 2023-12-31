الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن توفر 18 وظيفة شاغرة للعمل في كل من: "مكة المكرمة وجدة والرياض".
وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:
ونوهت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:
- مساعد إداري.
- أخصائي مبيعات خدمات الشحن.
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات.
- أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة.
- أخصائي مشتريات البنية التحتية.
- رئيس قسم محطة.
- مشرف طاقم القطار.
- مراقب حركة المرور.
- مهندس أصول الركاب.
- مهندس تخطيط قطار الركاب.
- مدرب.
- مدير حيازة الأراضي.
- سائق قطار.
- خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني.
- خبير هندسة صيانة عربات الشحن.
- رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال.
- خبير مكتب إدارة المشاريع.
مزايا وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:
وأوضحت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن هناك عدد من المزايا يحصل عليها الموظف لدي الشركة، والتي جاءت كالتالي:
- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:
ويمكن التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدة، على الرابط التالي:اضغط هنــــــــــــــا.