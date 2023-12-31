الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن توفر 18 وظيفة شاغرة للعمل في كل من: "مكة المكرمة وجدة والرياض".

وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

ونوهت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

مساعد إداري.

أخصائي مبيعات خدمات الشحن.

خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات.

أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة.

أخصائي مشتريات البنية التحتية.

رئيس قسم محطة.

مشرف طاقم القطار.

مراقب حركة المرور.

مهندس أصول الركاب.

مهندس تخطيط قطار الركاب.

مدرب.

مدير حيازة الأراضي.

سائق قطار.

خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني.

خبير هندسة صيانة عربات الشحن.

رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال.

خبير مكتب إدارة المشاريع.

مزايا وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

وأوضحت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن هناك عدد من المزايا يحصل عليها الموظف لدي الشركة، والتي جاءت كالتالي:

رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.

بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.

بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.

تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.

إجازة سنوية مدفوعة.

فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.

رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

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