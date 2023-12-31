بعد استشهاده في قصف إسرائيلي .. من هو الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى السابق

ياسر رشاد - القاهرة - استهشد وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب المسجد الأقصى الأسبق، الشيخ يوسف سلامة، إثر غارة إسرائيلية على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وحسب قناة الغد، إن قوات الاحتلال شنت صباح اليوم الأحد، غارات مكثفة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

ويشهد مخيم المغازي غارات مكثفة من قوات الاحتلال بين الحين والآخر، حيث شنت طائرات الاحتلال، أول من أمس الجمعة، غارات على منازل عدة في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

سيرتة الذاتية:

ولد الشيخ الدكتور يوسف سلامة في عام 1954 مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث استشهد، وهجّر والده خلال النكبة من بلدته الأصلية هي بيت طيما.

شغل سلامة عدة مناصب، أهمها إمام وخطيب المسجد الأقصى، النائب الأول المنتخب لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، كما شغل وظائف أخرى، منها: وزير الأوقاف والشئون الدينية المكلف فى الفترة ما بين 1998 -2005، وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الفترة ما بين 1996-1998، وكيل مساعد ومسؤول الأوقاف فى الفترة ما بين 1994-1996، ومحاضر بجامعة الأزهر بغزة فى الفترة ما بين 1993-1994.

وفي اليوم الـ86 من العدوان الإسرائيلي على غزة، تواصل إسرائيل قصف منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد 187 مواطنا و312 مصابا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21.507 شهداء و55915 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.