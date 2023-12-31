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رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"

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ياسر رشاد - القاهرة - برزت وظائف الشركة للخطوط الحديدية "سار"، على محركات البحث بموقع "جوجل"، اليوم الأحد،  بعدما أعلنت عن توفر 18 وظيفة شاغرة للعمل في كل من: "مكة المكرمة، وجدة، والرياض".

 الشركة السعودية للخطوط الحديدية

التخصصات المطلوبة في وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

ونوهت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

  • مساعد إداري.
  • أخصائي مبيعات خدمات الشحن.
  • خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات.
  • أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة.
  • أخصائي مشتريات البنية التحتية.
  • رئيس قسم محطة.
  • مشرف طاقم القطار.
  • مراقب حركة المرور.
  • مهندس أصول الركاب.
  • مهندس تخطيط قطار الركاب.
  • مدرب.
  • مدير حيازة الأراضي.
  • سائق قطار.
  • خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني.
  • خبير هندسة صيانة عربات الشحن.
  • رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال.
  • خبير مكتب إدارة المشاريع.

مزايا وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

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 الشركة السعودية للخطوط الحديدية

وأوضحت إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن هناك عدد من المزايا يحصل عليها الموظف لدي الشركة، والتي جاءت كالتالي:

  • رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
  • بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
  • بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
  • تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
  • إجازة سنوية مدفوعة.
  • فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.

رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية:

ويمكن التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدة، على الرابط التالي:اضغط هنــــــــــــــا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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