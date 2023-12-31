الحاصلات الزراعية: زيادة بأسعار الفول تصل إلى 4 آلاف جنيه للطن خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت بالأسواق بقيمة تتراوح بين ألفي و4 آلاف جنيه باختلاف الصنف خلال شهر.

وأضاف العطار أن أسعار الفول المستورد ارتفعت في سوق الجملة لتسجل نحو 32 ألف جنيه مقابل 28 ألف جنيه قبل شهر.

وأشار إلى أن أسعار الفول المستورد المدشوش ارتفعت في سوق الجملة لتسجل نحو 34 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه قبل الارتفاع.

وأرجع العطار ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من الفول بالأسواق، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، واعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من الخارج.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، ونحو 95% من استهلاكها من العدس، ونحو 80% من اللوبيا، و100% من الحمص، بحسب ما قاله أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في وقت سابق لمصراوي.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى حدود 54 جنيها، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.

واتسعت فجوة سعر الدولار بين السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء إلى نحو 23 جنيها، حيث سجل بالقطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.

ويرجع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نقص المعروض من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات، وكذلك تقييد حدود استخدامات بطاقات الدفع بالعملات الأجنبية داخل وخارج مصر.