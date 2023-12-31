عميد إعلام القاهرة تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أجرت الدكتورة سلوى العوادلي، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الأجواء الامتحانية داخل أروقة قاعات ومدرجات الكلية ومبنى الامتحانات، وتضمنت الجولة التفقدية الاطمئنان على سير العمل داخل غرف الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

وتابعت القائم بأعمال عميد الكلية، مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بضوابط عمل اللجان الامتحانية ومراقبة دقة التزام لجان الكنترول بتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وقالت العوادلي إن الجولة التفقدية هدفت إلى التحقق من مدى الالتزام بتعليمات محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددة على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط.

وأشارت القائم بأعمال عميد الكلية إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًّا وفقًا للجدول الزمني، والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كل الإجازات الدينية للإخوة الأقباط والأعياد القومية.

وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية أن امتحانات المستويات الدراسية بالكلية تأتي في إطار توجيه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة، قبل انعقاد الامتحانات الفصلية؛ حيث تم الحرص على الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات بوقت كافٍ، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات؛ بحيث لا يكون مطولًا، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.