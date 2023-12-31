شكرا لقرائتكم خبر عن "شرايين التنمية" بالجمهورية الجديدة خلال 2023.. نقلًا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن الحكومى والتشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: ("شرايين التنمية" بالجمهورية الجديدة خلال 2023.. تقرير رسمي يكشف: 12.5 ألف كيلو متر طرق جديدة في 12 شهرا.. أطوالها تمتد من 153 إلى 165.5 كم.."المحليات" المنفذ الأكبر.. والجيزة الأكثر استفادة من "الأسفلت" الجديد")، حجم الإنجازات الجديدة التى أضافتها الدولة خلال 2023 على شبكات الطرق، حيث زادت أطوال الطرق المنفذة في عام 2023 إلى 165.5 ألف كم بعدما كانت 153 ألف كم في عام 2022.

وفى هذا التقرير أيضًا، نلقى الضوء على العديد من التفاصيل الخاصة بشبكات الطرق والكبارى، مثل الجهات المنفذة لتلك الطرق، وأكثر المحافظات استفادة من هذه الشبكات، هذا بالإضافة إلى قيمة ما تم تنفيذه من كبارى وأنفاق بواسطة شركات قطاع الأعمال العام والتى بلغ حجمها نحو 24.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022، مرتفعة بنسبة 42.2% عن العام المالى السابق له، والتي بلغت القيمة خلاله 17 مليار جنيه، كما يتناول التقرير حجم الأطوال المرصوفة والترابية التى تم تنفيذها خلال عام 2023.





وإليكم التفاصيل كاملة: