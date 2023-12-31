شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير برلمانى أمام "النواب" حول حوافز إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة بمجلس النواب، بشأن مشروع مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمزمع مناقشته الاسبوع الجاري في أول انعقاد لمجلس النواب عام 2024.

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

ويتماشي مشروع القانون متمشيا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها المواد 27، 28، 32، 36.

من جانبها تؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.