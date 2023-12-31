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حزب الله: استهداف تجمع لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة

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اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:45) من عصر يوم الأحد 31-12-2023 باستهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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