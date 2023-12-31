استهدف القصف الاسرائيلي أطراف بلدة الجبين، بالمقابل انطلقت صواريخ بإتجاه موقع العباد الصهيوني عند حدود بلدة حولا، كما تم استهداف موقع حدب البستان الاسرائيلي الان بخمس صواريخ.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف بلدة الجبين وصواريخ بإتجاه موقع العباد عند حدود بلدة حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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