شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

وأفادت تقارير أن سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" الدنماركية التي ترفع علم سنغافورة والتي كانت متّجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر، تعرّضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب.

وأوضحت الشركة المالكة أن السفينة لم تتضرر من الهجوم على ما يبدو و"تمكنت من مواصلة عبورها شمالًا".

وقالت الشركة إن السفينة تعرضت بعد ذلك لهجوم من جانب أربعة زوارق يشغّلها الحوثيون الذين "أطلقوا النار في ما يُتوقع أنها محاولة للصعود على متن السفينة".

أعلن الجيش الأميركي قتل طواقم ثلاثة زوارق وإغراقها فيما فرّ الزورق الرابع من المنطقة.

ولم تتبنَ أي جهة حتى الساعة الهجومين على سفينة "ميرسك هانغتشو".