شب حريق كبير في مطعم "هوا شلعبون" في بنت جبيل، حيث شوهدت السنة النيران تغطي سماء المنطقة، وعلى الأثر سارعت سيارات الاطفاء الى المكان لاخماد الحريق داخل المطعم والسيطرة عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مطعم "هوا شلعبون" في بنت جبيل وسيارات الاطفاء تعمل على اخماد الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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