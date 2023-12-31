مغارة جعيتا تفتح أبوابها إستثنائيا غدا لمناسبة رأس السنة

أعلنت إدارة مرفق جعيتا السياحي، في بيان، أن "مغارة جعيتا ستستقبل لمناسبة عيد رأس السنة الزوار الكرام محبي الجمال استثنائيا يوم غد الاثنين من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء". وتمنت لجميع اللبنانيين "عاما سعيدا وأياما زاهرة، وللبناننا الحبيب السلام والإزدهار".

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