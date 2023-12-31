مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي: أجزاء من شرق البلاد تواجه عواصف رعدية مع أمطار غزيرة مما يزيد خطر السيول المفاجئة

حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من أن أجزاء من شرق أستراليا تواجه عواصف رعدية شديدة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد مع هطول أمطار غزيرة مما يزيد من خطر حدوث سيول مفاجئة.

واوضحت خبيرة الأرصاد في المكتب ميريام برادبري في رسالة بالفيديو على منصة التواصل الاجتماعي إكس، "هناك يوم آخر من العواصف الرعدية الشديدة في الطريق... مع تزايد خطر العواصف طوال الأسبوع الأول من عام 2024". وأضافت أن بعض مناطق كوينزلاند ستشهد هطول "أمطار غزيرة ستؤدي إلى سيول".

وذكرت وزير إدارة الطوارئ في الحكومة الاتحادية موراي وات إن "الحكومة ستنشر ما يصل إلى 70 فردا من العسكريين السابقين والعاملين في خدمات الطوارئ المتقاعدين في جنوب شرق كوينزلاند للمساعدة في جهود إزالة آثار العواصف الأخيرة".

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أدت موجة طقس بالغة السوء هبت على المناطق الجنوبية الشرقية من كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز إلى هطول أمطار غزيرة وحبات برد (ثلج) يصل حجمها إلى خمسة سنتيمترات وهبوب رياح تقترب سرعتها من مئة كيلومتر في الساعة.

وتأتي العواصف الأحدث بعد طقس بالغ السوء يومي 25 و 26 كانون الأول أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من البنايات في جميع أنحاء الشرق وبعد إعصار جاسبر في وقت سابق من هذا الشهر الذي تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق.

وذكر خبراء إن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الظروف المناخية المتطرفة في أستراليا في السنوات القليلة الماضية. كما تؤثر ظاهرة النينيو المناخية التي يمكن أن تؤدي إلى حرائق غابات وأعاصير وجفاف خلال فترة الصيف الحالية.

لكن من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا في جنوب شرق البلاد. وتستعد مدينة سيدني لعرض الألعاب النارية الشهير بمناسبة العام الجديد حيث تتوقع السلطات أن يشاهد مليون شخص عرض الألعاب النارية الذي يستمر لمدة 12 دقيقة.