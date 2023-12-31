انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيهاً لإدارات المدارس: الخميس وقفة حداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، الإدارات المدرسية في المحافظات كافة بان تكون يوم الخميس المقبل وقفة حداد على أرواح "شهداء قادة النصر وقواتنا الأمنية".