انت الان تتابع خبر في إطار "بريكس".. إيران تعلن بدء عملية إلغاء "الدولرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كياني في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي" الروسية: "ضمن هذه المنظمة، لدينا العديد من المهام المخططة لها والعمل المشترك مع أعضاء آخرين في بريكس، وكان أحد أهم الأعمال هو إلغاء استخدام الدولار في المعاملات التجارية والاقتصادية والتعاون المالي، لقد بدأت نشاطات من هذا القبيل في عمل بريكس، ونأمل في تعزيز هذه الأنشطة وتنميتها من أجل تنفيذ هذه المهمة في أقرب وقت ممكن".وتضم مجموعة بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

وفي القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميا للانضمام إلى بريكس اعتبارا من 1 كانون الثاني 2024.