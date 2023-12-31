انت الان تتابع خبر بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين، إن "قواته أثبتت مرارا أن بإمكانها الاضطلاع بأصعب المهمات، مشدداً على أنها لن تتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمها".

واضاف: "دافعنا بحزم عن مصالحنا الوطنية وحريتنا وأمننا وقيمنا".



وأكّد بوتين أن "روسيا التي تعيش مرحلة غير مسبوقة وفق قوله، ستكون "أقوى" العام المقبل".

يشار إلى أنه في 24 شباط من عام 2022، بدأت روسيا عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية بعدما اعترفت بلاده رسميا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين ذاتيا كدولتين مستقلتين.

تبع ذلك غارات جوية استهدفت المباني العسكرية في البلاد، وكذلك دخول الدبابات عبر حدود بيلاروسيا، في حرب خلّفت حتى اليوم آلاف الضحايا.

