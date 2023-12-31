شكرا لقرائتكم خبر عن انتربول: ارتفاع غير مسبوق في الجرائم العابرة للحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" ارتفاعًا في الجريمة المنظمة، من شبكات تعمل عبر الحدود.

وبينت أن مثل هذه العصابات التي تركز على الجرائم المنظمة، من المتوقع أن تصبح أكثر قوة.

وباء غير مسبوق

قال يورجن شتوك، الأمين العام للمنظمة، "إننا نواجه وباءً غير مسبوق في الجريمة المنظمة عبر الحدود".

وأضاف: "عالميًا، أصبحت الجماعات الإجرامية العاملة، أكثر قوة وأكثر نفوذا وأكثر خطرا وأكثر عنفا في شوارعنا".

وأوضح أن مكافحة الجريمة المنظمة يحتاج إلى معالجة من قبل المجتمع ككل، وأضاف أنه لا يمكن لأي بلد ولا منطقة التعامل مع أزمة الأمن وحدها.