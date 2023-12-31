رئيس منتدى الخبرة السعودي: المملكة قدمت جهودا حثيثة لتثبيت التهدئة في اليمن وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور “أحمد الشهري”، أن المملكة العربية السعودية قدمت جهودا حثيثة من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن، حتى ينعم الشعب اليمني بالسلام والاستقرار.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية قدمت العديد من المبادرات لحل الأزمة اليمنية عبر الطرق والقنوات الدبلوماسية.

وأوضح أن المملكة تحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في اليمن، من أجل الوصول إلى تسوية عادلة تحقق مصالح الشعب اليمني.