مسؤول الإعلام والتعبئة في حركة فتح: إسرائيل تستهدف شعب فلسطين لإضعاف قدرته على الاستمرار والصمود والثبات على أرضه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مسؤول الإعلام والتعبئة في مفوضية حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني لإضعاف قدرته على الصمود والاستمرار والثبات على أرضه.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن جميع دول العالم مطالبة بمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، على لملمة الجراح وحتى يتمكن من العودة لحياته الطبيعية.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لتصفية القضية الفلسطينية.