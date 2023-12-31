شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم الـ 86 للعدوان.. “الصحة الفلسطينية”: ارتفاع أعداد شهداء قطاع غزة إلى 21822 والمصابين لـ 56451 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 21.822 شهيداً و56.451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت “الصحة الفلسطينية” بقطاع غزة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الاحتلال أرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيداً و286 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، تواصل العدوان في يومه الـ 86 واستُشهد وجرح عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال.

وطالت عمليات القصف الاسرائيلية ثلاثة مساجد، وهي: مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستُشهد وجُرح عددٌ من المواطنين، في قصف استهدف منزليْن لعائلة قنديل وعائلة أبو شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة من جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي للمخيم.

واستهدفت طائرة دون طيار منزلاً لعائلة الطهراوي غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وكان قد استُشهد أكثر من 25 مواطناً وأُصيب العشرات، مساء أمس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مخيمَي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوباً.