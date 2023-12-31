68 شهيدا بقصف إسرائيلي على حي الزيتون ومحيط جامعة الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 68 فلسطينيا على الأقل، اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنا، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة العشرات.