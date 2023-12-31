متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: نحو 900 ألف طفل فلسطيني نازح معرضون للمجاعة والجفاف في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور “عبد الجليل حنجل”، أن هناك ما يقارب 900 ألف طفل فلسطيني نازح معرضون للمجاعة والجفاف في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة كارثي ويتفاقم بشكل مخيف.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين في قطاع غزة، ويدمر البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة، لا تكفي أقل من 10% من الاحتياجات الأساسية للسكان.