كيم يأمر جيش كوريا الشمالية بالاستعداد لـ«حرب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تهديدات جديدة بشن ضربات نووية على جارته الجنوبية، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» يمكن أن «تُشن في أي وقت» في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد.

جاء ذلك في ختام اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الذي يتولى السلطة في بيونغ يانغ استمر خمسة أيام، وهو حدث في نهاية العام يتم خلاله تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلاد.

وأعلن الحزب الحاكم، خلال الاجتماع «عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استطلاعية إضافية في عام 2024»، وبناء طائرات مسيّرة، وتطوير القدرات في مجال الحرب الإلكترونية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقال كيم جونغ أون، في خطابه، إن واشنطن «لا تزال تشكل أنواعاً مختلفة من التهديد العسكري لبلدنا».

وأمر كيم الجيش الشعبي الكوري بمراقبة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية عن كثب والحفاظ «على قدرة ساحقة للرد على الحرب»، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أنه «أمر واقع أن تندلع حرب في أي وقت في شبه الجزيرة الكورية بسبب التحركات الهادفة إلى غزونا».وأجرت كوريا الشمالية في عام 2023 عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ البالستية، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة. وفي سبتمبر، كرّست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية. كما اختبرت بنجاح صاروخ «هواسونغ-18»، أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات في ترسانتها، والقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال كيم جونغ أون «يجب أن نستجيب بسرعة لأزمة نووية محتملة وأن نواصل تسريع الاستعدادات لجعل كامل أراضي كوريا الجنوبية مسالمة من خلال تعبئة كل الوسائل والقوات المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ».

خلال اجتماع الحزب، قال كيم إن شبه الجزيرة الكورية تواجه «وضع أزمة مستمرة ولا يمكن السيطرة عليه».

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي «خطأ»، مضيفاً أن بلاده لم تعد تسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم «أعتقد أن اعتبار الأشخاص، الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ)،... كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره».

وبناءً على ذلك، أمر كيم بتعديل في الإدارات التي تدير العلاقات مع الجنوب من أجل «تغيير الاتجاه بشكل جذري».

والبلدان نظريا في حالة حرب، حيث انتهى القتال، الذي دار بينهما في الفترة بين 1950 و1953، بهدنة دون توقيع معاهدة سلام.