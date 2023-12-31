تعزية رئيس الإمارات في وفاة الشيخة مهرة آل نهيان

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الإمارات لذات المناسبة، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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