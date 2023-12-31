استشهد نائب رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ووزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب الأقصى المبارك الشيخ يوسف سلامة، في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشيخ سلامة الذي شغل منصب وزير الأوقاف في أول حكومة فلسطينية بعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، استشهد في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد العشرات من الفلسطينيين في المخيم مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.



كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد خطيب المسجد الأقصى في قصف إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.