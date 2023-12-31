عبور 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

يذكر أن مجموع الشاحنات الإغاثية السعودية التي عبرت منفذ رفح الحدودي حتى الآن 172 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.
يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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