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حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في موقع حانيتا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"،  أن ‌‌‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية قاموا باستهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

ونشرت المقاومة في بيان لها: "بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:45) من عصر يوم الأحد 31-12-2023 باستهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏ 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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