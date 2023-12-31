بدأت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل، بإشراف المدير الاقليمي في القضاء مخول بو يونس، انتشارها مع آليات الاسعاف على طول الاوتوستراد الممتد من بلدة نهر ابراهيم وصولا الى البربارة وفي وسط المدينة عند الشارع الروماني، الذي يشهد زحمة مواطنين، وذلك لتأمين السلامة ليلة رأس السنة.

كانت هذه تفاصيل خبر تدابير للدفاع المدني من نهر ابراهيم الى البربارة لتأمين السلامة ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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